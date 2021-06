Märkte am Freitag: DAX nimmt Fahrt auf – Microsoft prescht im Gaming-Bereich voran

Beim DAX könnten in Kürze neue Rekordhochs erreicht werden. Schließlich konnte sich das Barometer bereits am Freitagnachmittag aus seiner Lethargie befreien.

Nach einem eher durchwachsenen Start schoss der DAX am Freitagnachmittag in die Höhe. Das Barometer beendete den Freitaghandel bei 15.693 Punkten und einem Plus von 0,8 Prozent. Es fehlt nicht mehr viel bis zum jüngsten Rekordhoch bei 15.732 Punkten.

Neue Rekordhochs liegen also in der Luft. Allerdings bleibt wegen der Saisonalität weiter Vorsicht geboten, denn die Sommermonate zeichnen sich traditionell durch vergleichsweise niedrige Handelsumsätze und eine höhere Volatilität aus.