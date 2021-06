Kapitalerhöhung zur Finanzierung des avisierten Wachstums erfolgreich platziert



Vorgestern gab die SBF AG bekannt, dass die angestrebte Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Finanzierung des avisierten Wachstums erfolgreich in voller Höhe platziert wurde.

Kapitalerhöhung zur Realisierung weiterer Wachstumspotenziale: Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die KE von 7.843.580 Euro um rund 12,5% auf 8.824.027 Euro. Im Zuge der Kapitalmaßnahme wurden 980.447 Stückaktien zu einem Bezugspreis von 7,95 Euro emittiert. Hiervon wurden 78.448 Aktien unter Gebrauch des Bezugsrechts durch Altaktionäre gezeichnet, die verbleibenden 901.999 Aktien sind im Anschluss im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger verteilt worden. Der Großaktionär, die Elber GmbH (zuletzt 63,2% der Aktien), hat keinen Gebrauch von seinen Bezugsrechten gemacht, wodurch sich der Streubesitz erhöht, was wir als positiv erachten. Dem Unternehmen fließt durch die Kapitalmaßnahme insgesamt ein Bruttoemissionserlös von rund 7,8 Mio. Euro zu.



Vielfältige Einsatzfelder der neuen Liquidität: Die eingenommenen Mittel sollen laut Unternehmen für den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie Forschung, Vertrieb und Marketing verwendet werden, aber auch eine mögliche Übernahme zum weiteren Ausbau der Wertschöpfungskette könnte damit finanziert werden. Insbesondere im Elektronik-Bereich hat SBF gemäß dem Vorstand ein profitabel operierendes Unternehmen (ca. 10 Mio. Umsatz bei zweistelliger EBIT-Marge) im Blick, mit dem bei Übernahme die Abhängigkeit zu Lieferanten weiter reduziert werden könnte. Speziell die Ausweitung der Wertschöpfungskette sehen wir nicht zuletzt aufgrund der weltweit herrschenden Lieferengpässe als sinnvoll an.



Peergroup-Bewertung bietet deutliches Potenzial: Trotz der aussichtsreichen Wachstumsperspektiven ist die Aktie immer noch mit einem signifikanten Abschlag zur Peergroup bewertet. Bei einem Vergleich des KGVs mit dem anderer mittelständischer Unternehmen aus dem Bahnsektor (Vossloh, Schaltbau, Frequentis und Delignit) weist das Multiple von SBF für 2022e mit 14,8x einen Abschlag von rund 40% auf (Mittelwert Peergroup: 20,7x; Quelle: Capital IQ). Bei Betrachtung des KGVs für 2023 ergibt sich ein Abschlag von ca. 25% (SBF: 13,2x vs. Peergroup: 16,5x; Quelle: Capital IQ).

Fazit: Mit der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung besitzt SBF nun die nötigen finanziellen Mittel, um das avisierte Wachstum zu finanzieren. In Anbetracht der sowohl kurz- als auch langfristig aussichtsreichen Perspektiven erachten wir das aktuelle Kursniveau als eine interessante Kaufgelegenheit und bestätigen unser Rating sowie das Kursziel von 13,00 Euro.







