Deutsche Anleihen knüpfen an Vortagesgewinne an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Bis zum Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 173,04 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sank auf minus 0,28 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in Deutschland und der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA steht am Nachmittag lediglich das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Monat Juni an.