Berlin (ots) - In der gestrigen IKK e.V.-Mitgliederversammlung haben sich die

Innungskrankenkassen für eine gemeinsame Initiative für mehr

Qualitäts-Transparenz ausgesprochen. In einem gestuften Arbeitsprozess wurde mit

den Experten aus dem Bereich Leistungsrecht und Controlling ein Tableau von

Kennziffern entwickelt, die es den Versicherten ermöglichen sollen, sich ein

Bild von der Arbeit ihrer Krankenkassen zu machen.



"Damit leisten die Innungskrankenkassen ihren Beitrag zur der von der

Patientenbeauftragten angeregten Debatte über eine verbesserte Transparenz in

der Gesetzlichen Krankenversicherung" erklärt Hans-Jürgen Müller,

Vorstandsvorsitzender der Gemeinsamen Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK

e.V.).







Innungskrankenkassen nehmen ihren Versorgungsauftrag ernst. Durch die

Transparenzinitiative können sich die Versicherten über geeignete Parameter ein

Bild von der Qualität der Arbeit ihrer Krankenkassen machen."



"Die Initiative der Innungskrankenkassen ist nur ein Baustein in den gemeinsamen

Bemühungen der Selbstverwaltung der Krankenkassen, ihre Beratungsleistungen

transparent zu machen.", so die Vorstandsvorsitzenden. Beide verweisen darauf,

dass nicht ohne Grund die Innungskrankenkassen die Forderung nach mehr

Qualitäts-Transparenz an den Anfang ihres Positionspapier zur Bundestagswahl

2021 (https://www.ikkev.de/politik/positionen-zur-bundestagswahl-2021/patienten-

und-versicherte-in-den-fokus-ruecken/) gestellt haben.



Zu den zur Veröffentlichung empfohlenen Kennzahlen gehören Angaben zur Zahl der

Gesamtanträge, genehmigte bzw. abgelehnte Anträge bezogen auf die

unterschiedlichen Leistungsbereiche sowie ein Überblick über die Anzahl und den

Ausgang von Widerspruchsverfahren.



Über den IKK e.V.:



Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassen auf

Bundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, die Interessen seiner

Mitglieder und deren 5,2 Millionen Versicherten gegenüber allen wesentlichen

Beteiligten des Gesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die BIG

direkt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, die IKK gesund

plus, die IKK - Die Innovationskasse sowie die IKK Südwest an.



Pressekontakt:



Pressesprecherin

Iris Kampf

Tel.: 030 202491-32

Fax: 030 202491-50

E-Mail: mailto:iris.kampf@ikkev.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7359/4938990

OTS: IKK e.V.





Hans Peter Wollseifer, IKK e.V.-Vorstandsvorsitzender ergänzt: "DieInnungskrankenkassen nehmen ihren Versorgungsauftrag ernst. Durch dieTransparenzinitiative können sich die Versicherten über geeignete Parameter einBild von der Qualität der Arbeit ihrer Krankenkassen machen.""Die Initiative der Innungskrankenkassen ist nur ein Baustein in den gemeinsamenBemühungen der Selbstverwaltung der Krankenkassen, ihre Beratungsleistungentransparent zu machen.", so die Vorstandsvorsitzenden. Beide verweisen darauf,dass nicht ohne Grund die Innungskrankenkassen die Forderung nach mehrQualitäts-Transparenz an den Anfang ihres Positionspapier zur Bundestagswahl2021 (https://www.ikkev.de/politik/positionen-zur-bundestagswahl-2021/patienten-und-versicherte-in-den-fokus-ruecken/) gestellt haben.Zu den zur Veröffentlichung empfohlenen Kennzahlen gehören Angaben zur Zahl derGesamtanträge, genehmigte bzw. abgelehnte Anträge bezogen auf dieunterschiedlichen Leistungsbereiche sowie ein Überblick über die Anzahl und denAusgang von Widerspruchsverfahren.Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassen aufBundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, die Interessen seinerMitglieder und deren 5,2 Millionen Versicherten gegenüber allen wesentlichenBeteiligten des Gesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die BIGdirekt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, die IKK gesundplus, die IKK - Die Innovationskasse sowie die IKK Südwest an.Pressekontakt:PressesprecherinIris KampfTel.: 030 202491-32Fax: 030 202491-50E-Mail: mailto:iris.kampf@ikkev.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7359/4938990OTS: IKK e.V.