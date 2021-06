Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114) setzt auf weiteres Wachstum im Railbereich. Nach dem abschreibungsträchtigen Exit aus dem Seecontainerbereich ist das Unternehmen nun fokussierter und die Ertragsprofile sind berechenbarer geworden. Nur die Aktie spiegelt diesen Fortschritt kaum wider. Mit aktuellen Kursen von 9,20 EUR auf XETRA (12:03 UIhr, Plus 2,68 %, Plus 0,28 EUR) bewegt man sich wieder in einem ähnlichen Niveau wie vor der Veräusserung der volatileren Assets der Seecontainer. Ein Ausbruch Richtung 11,00 EUR scheiterte bei 10,85 EUR. Und wie wird es weitergehen? Aves One investiert weiter mit einem hohen Fremdkapitalhebel in Rail:

Aves One gibt rund EUR 110 Mio EUR für Kessel-, Intermodal- und Güterwagen aus!

Und etwa die Hälfte der Zukäufe soll noch im Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres ausgeliefert werden und so bereits in 2021 zum weiteren Wachstum der Ertrags- und Vermögenslage beitragen. Die übrigen Einheiten werden bis zum Jahr 2023 ausgeliefert.