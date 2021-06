Weißes Haus US-Präsident empfängt Merkel am 15. Juli Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.06.2021, 13:23 | 50 | 0 | 0 11.06.2021, 13:23 | WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Kanzlerin Angela Merkel im Juli im Weißen Haus empfangen. Merkels Besuch in Washington sei für den 15. Juli geplant, teilte das Weiße Haus am Freitag mit./jac/DP/eas



