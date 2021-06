Arbeitswelt im Wandel 2021 zeigt Trends auf / BAuA veröffentlicht Zahlen, Daten und Fakten der deutschen Arbeitswelt

Dortmund (ots) - Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

fasst jährlich die aktuellen Trends der Arbeitswelt unter dem Titel "Arbeitswelt

im Wandel" zusammen. Mit vielen anschaulichen Grafiken informiert die kompakte

Broschüre Praktiker des Arbeitsschutzes und die interessierte Öffentlichkeit

gleichermaßen. Dabei beruht sie auf dem Bericht "Sicherheit und Gesundheit bei

der Arbeit 2019" (SuGA 2019), deshalb bleiben die Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie vollständig unberücksichtigt. Gleichwohl präsentiert die

Broschüre übersichtlich und prägnant Zahlen, Daten und Fakten in Sachen

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.



So stieg etwa die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im Jahr 2019 auf

mittlerweile 42,4 Millionen an. Davon arbeiteten 9 von 10 Erwerbstätigen in

einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Mit 77 Prozent hat der Anteil der

Erwerbstätigen in der Bevölkerungsgruppe der 15- bis 65-Jährigen einen

Höchststand erreicht. Am höchsten ist diese Quote in der Altersgruppe 45 bis 49

Jahre (88 Prozent). Zudem steigen immer weniger frühzeitig aus dem Erwerbsleben

aus. Mittlerweile stehen 62 Prozent der 60- bis 64-Jährigen im Erwerbsleben. Im

Jahr 2007 waren es nur 34 Prozent.







abnehmender Tendenz. Durch Arbeitsunfähigkeit fielen 2019 schätzungsweise etwa

712 Millionen Arbeitstage aus. Insgesamt führte das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen

zu einem geschätzten Produktionsausfall anhand der Lohnkosten von rund 88

Milliarden Euro. An Bruttowertschöpfung gingen der deutschen Volkswirtschaft

rund 149 Milliarden Euro verloren.



Zudem befasst sich die aktuelle Ausgabe mit der Digitalisierung in den

Betrieben. Dazu präsentiert sie ausgewählte Daten aus der Befragung

"Digitalisierung und Wandel der Beschäftigung (DiWaBe)" 2019. Mehr als die

Hälfte der befragten Betriebe (58 Prozent) nutzen bereits moderne digitale

Technologien, wie vernetzte Wertschöpfungsketten, Big-Data oder künstliche

Intelligenz, oder diese sind zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells. In

Betrieben mit 4.0-Technologien sind Informations- und Kommunikationstechnologien

stärker verbreitet, die Beschäftigten geben seltener gesundheitliche Beschwerden

an und fühlen sich tendenziell weniger erschöpft.



"Arbeitswelt im Wandel" informiert außerdem einfach und verständlich über die

Themen Berufskrankheiten, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit. Die handliche

Broschüre stellt das Rentenzugangsalter und den demografischen Wandel in

Deutschland dar und präsentiert dem Leser außerdem den Ablauf einer

vollständigen Gefährdungsbeurteilung und Daten dazu.



Die Broschüre "Arbeitswelt im Wandel - Ausgabe 2021" kann in gedruckter Form

über den Webshop der BAuA bezogen werden. Das PDF kann heruntergeladen werden

unter http://www.baua.de/dok/8855000 .



Forschung für Arbeit und Gesundheit



Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie

betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im

Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die

Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der

Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der

Außenstelle Chemnitz arbeiten über 750 Beschäftigte.



http://www.baua.de



