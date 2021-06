Berlin (ots) - Wichtige Änderungen sind kurz vor dem Ende der Beratungen zum

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vorgenommen worden. Zu diesem Schluss kommt

der Deutsche Raiffeisenverband (DRV). "Es ist erfreulich, dass eine Klarstellung

zur zivilrechtlichen Haftung doch noch aufgenommen wurde", sagt DRV-Präsident

Franz-Josef Holzenkamp, anlässlich der heutigen abschließenden Beratung im

Bundestag. Die im Sozialausschuss angenommene Änderung sieht vor, dass das

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (kurz "LkSG") keine zivilrechtliche Haftung

begründet, welche über bereits bestehende Haftungsregeln hinausgeht.



Zudem begrüßt der DRV, dass seine Forderung nach einer Gleichstellung von

ausländischen Unternehmen mit Zweigniederlassungen in Deutschland mit hiesigen

Unternehmen aufgenommen wurde. Holzenkamp: "Einheitliche Wettbewerbsregeln für

alle Akteure sind elementar, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden."

Wenngleich dies auf nationaler Ebene ein Schritt in die richtige Richtung ist,

hält er eine europäische Lösung für unerlässlich: "Wir brauchen gleiche Regeln

in ganz Europa, am besten sogar ein global level playing field. Nur so wird

sichergestellt, dass für alle Unternehmen dieselben Bedingungen gelten und

deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden."







Wirtschaft. Der DRV mahnt, dass die besondere Rolle des Mittelstandes nicht

vernachlässigt werden darf. Dieser erwirtschaftet 53,5 Prozent der

Nettowertschöpfung in Deutschland. "Der Mittelstand ist entscheidend für das

Wachstum und den Wohlstand unserer Volkswirtschaft", so Holzenkamp. Kleine und

mittelständische Unternehmen sind zwar nicht vom Anwendungsbereich des Gesetzes

erfasst, werden in der Zukunft aber dennoch innerhalb der Lieferkette

verpflichtet werden, die Sorgfaltsplichten einzuhalten.



Über den DRV



Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen

der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der

Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.766 DRV-Mitgliedsunternehmen in

der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen

Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,2 Mrd. Euro.

Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der

Genossenschaften.



