Die Aktie von Plug Power ist weiterhin heiß begehrt und bietet enorme Kaufanreize. Dabei sind aber stets auch die Kaufrisiken nicht zu verachten, die mittlerweile jedem Kleinanleger an der Börse bekannt sein dürften. Wird sich die Wasserstoff-Branche langfristig durchsetzen können oder ist diese Branche sogar dominierend für die Zukunft? Diese Frage ist enorm entscheidend!

Die Aktie von Plug Power, sowie die Aktien von allen anderen Wasserstoff-Aktien, sind weiter höchst spannend. Die Kurse rehabilitieren sich so langsam und können an alte Höhen langsam anknüpfen. Dass noch keine neuen Höchstwerte erreicht werden ist klar, denn diese lagen überdimensional und unrealistisch hoch. Dennoch machen diese Aktien rund um Plug Power wieder richtig Spaß!

Es ist also sehr gut möglich, dass Plug Power einen überragenden Aufwärtstrend in Gang gesetzt hat, der die Anleger weiter beflügeln wird, in diese Aktie zu investieren. Wenn man diesen Hype aufrecht erhalten kann, wird Plug Power eine Erfolgsaktie werden! Heute geht es bereits wieder um 1,02 Prozent und 0,27 Euro nach oben. Damit steigt der Kurswert auf satte 26,14 Euro!

