Bei RIB Software könnte es einen Squeeze out geben. Schneider Electric hat vermutlich die dafür notwendige Schwelle von 95 Prozent überschritten. Die beiden Großaktionäre und Vorstände Tom Wolf und Michael Sauer sowie ihre Ehefrauen haben sich von ihren verbliebenen Aktien an RIB Software getrennt und diese an Schneider Electric verkauft. Je Aktie haben sie dafür 47,00 Euro erhalten.Wolf hielt zuletzt noch 8,4 Prozent, Sauer ...