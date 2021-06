Nouveau Monde und Lithion Recycling unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung, um Graphit für die erneute Verwendung als Anodenmaterial für Batterien zu recyceln

MONTREAL, KANADA, 10. Juni 2021 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") (NYSE: NMG; TSXV: NOU; Frankfurt: NM9) und Lithion Recycling ("Lithion") freuen sich bekanntgeben zu können, dass beide Unternehmen eine Kollaborationsvereinbarung (die "Vereinbarung") unterzeichnet haben für die Verwertung und die wertsteigernde Umwandlung von recyceltem Graphit für die erneute Verwendung als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien.

Die Vereinbarung verleiht den proprietären Prozessen und der Expertise von Nouveau Monde und Lithion eine Hebelwirkung, um die Rundheit des Graphits zu fördern und beide Unternehmen besser auf dem sich entwickelnden globalen Markt zu positionieren. Das lokale, kanadische und nordamerikanische Ökosystem in den Bereichen Strategische Mineralien, Batteriematerialien und Elektrifizierung könnte durch die Entwicklung einer kostengünstigen technischen und kommerziellen Lösung für recyceltes Graphit gestärkt werden.

Eric Desaulniers und Benoit Couture unterzeichnen die Vereinbarung in der Demonstrationsanlage von Lithion in Montreal, Québec.

Eric Desaulniers, Gründer, Präsident und CEO von Nouveau Monde, erklärt: "Das Recyceln von Batteriematerialien ist ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung der nachhaltigen Wirtschaft von morgen. Als ein Produzent von fortschrittlichen graphit-basierten Materialien, dessen Ziel darin besteht eine vorherrschende Rolle in der westlichen Welt zu spielen, ist Nouveau Monde mit seinen vorgeschlagenem operativen Geschäftstätigkeiten und proprietären Prozessen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Aufarbeitung von wertsteigerndem Graphit zurück zu seinen ursprünglichen Eigenschaften zu spielen und so den spezifischen Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit Lithion, einem Partner von Weltklasse mit anerkannter Expertise, sind wir zuversichtlich, dass wir dank unserer jeweiligen sich ergänzenden Technologien die optimale Rückgewinnungs- und Umwandlungslösung definieren können. Letztendlich besteht das Ziel darin, einen sich erhöhenden Anteil an Recyclingmaterialien in unseren Umwandlungsprozess zu integrieren und so möglicherweise unsere gesamte Produktionskapazität, Einnahmen und Margen zu erhöhen, nachhaltigere Lösungen anzubieten und das etablierte Paradigma in Frage zu stellen, dass die Ressource aus unserem Bergbaubetrieb unweigerlich nicht-erneuerbar ist.