GASAG-Gruppe setzt auf klimaneutrale Zukunft / 2020 wieder starker Ökostromvertrieb und mehr Investitionen

Berlin (ots) - "Nachhaltigkeit wird unser Kompass", so formuliert Georg

Friedrichs, Vorstandsvorsitzender der GASAG , kurz und knapp die Ausrichtung der

GASAG-Gruppe für die Zukunft. Damit unterstütze die GASAG-Gruppe die Klimaziele

der Länder Berlin und Brandenburg sowie ihrer Kunden. "In den kommenden Monaten

werden wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck, aber auch unsere gesamten

Prozessketten und Geschäftsmodelle daraufhin analysieren, wie sie auf eine

klimaneutrale, sichere und bezahlbare Energieversorgung einzahlen. Uns ist

bewusst: Viele unserer heutigen Geschäftsmodelle sind endlich. Aber auf dem Weg

zur Klimaneutralität werden auch große unternehmerische Chancen entstehen. Mit

unserer Kompetenz, unserer Leidenschaft und unserer Verbundenheit mit der

Hauptstadtregion werden wir relevante Beiträge für eine erfolgreiche Energie-

und Wärmewende leisten."



Noch in diesem Jahr will die GASAG-Gruppe eine Roadmap zur Klimaneutralität

beschließen und darüber in Austausch mit den Partnern in der Metropolregion

gehen.









"Es ist viel in Bewegung und diese Chance nutzen wir. So bieten wir kein Produkt

mehr ohne eine klimaneutrale Option an", bestärkt Matthias Trunk,

GASAG-Vertriebsvorstand , das neue Ziel einer klimaneutralen Zukunft. "Mit dem

Angebot KlimaPro bei Gastarifen beispielsweise haben wir die Anforderungen

unserer Kundinnen und Kunden im Blick, die von uns eine nachhaltige, aber auch

zuverlässige und bezahlbare Energie erwarten." Das Interesse der Kundinnen und

Kunden sei erfreulich und bisher größer als erwartet.



Rund ein Viertel des Umsatzes der GASAG-Gruppe wird inzwischen durch Ökostrom

erzielt. Von 2019 auf 2020 konnten rund 21.000 neue Stromkunden gewonnen werden.

Mit dem in 2020 initiierten Vorteilsprogramm GASAG Deals bietet die GASAG einen

Mehrwert für Kunden sowie für regionale Unternehmen in Berlin.



Im Bereich der Energiedienstleistungen befinden sich aktuell rund 90 Projekte in

der Umsetzung, wie der Umbau zu einer effizienten Energieversorgung für den

Tierpark Berlin oder ein integriertes Mobilitäts- und Energiekonzept für das

Maximilians Quartier in Charlottenburg-Wilmersdorf. 2020 konnte die GASAG wieder

den Stadtvertrag für Gas gewinnen und liefert damit dem Land Berlin weitere drei

Jahre

rund 30.000 Tonnen CO2 ein und setzt bundesweit Maßstäbe.



Stabiler Umsatz und hohe Investitionen



