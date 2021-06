BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) ist die finanzielle Situation der privaten Haushalte im zweiten Corona-Jahr "gut und stabil". "Zwar leiden viele Verbraucherinnen und Verbraucher unter den ökonomischen Folgen der Coronakrise", teilte BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd am Freitag mit. "Aber obwohl Jobverluste oder Kurzarbeit manche Einkommen reduzieren, haben die Privathaushalte keine größeren Verschuldungsprobleme bekommen."

Laut BDIU gab mehr als die Hälfte der eigenen Mitgliedsunternehmen bei einer Umfrage an, dass die Stückzahl der an sie übergebenen Forderungen zurzeit unter dem Niveau des Jahres 2020 liege. Auch das Forderungsvolumen sei bei 42 Prozent der befragten Inkasso-Unternehmen niedriger als im Vorjahr. Eine Erklärung: "Viele Menschen haben die pandemiebedingt eingesparten Konsumausgaben in eine Entschuldung gesteckt und konnten sich so konsolidieren."