NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen wird am Freitag mit einem soliden Start gerechnet. Die wichtigsten Indizes dürften aber erneut keine größeren Sprünge machen: Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem Start vom Broker IG 0,3 Prozent höher auf 34 562 Punkte taxiert. Auch der technologielastige US-Index Nasdaq 100 steuerte auf einen Start knapp im Plus zu. Die bisherige Wochenbilanz ist aber unterschiedlich: Bislang hat der Dow in den vergangenen Tagen 0,8 Prozent an Wert verloren, während der Nasdaq-Index mit 1,4 Prozent im Plus rangiert.

Im Fokus bleibt die Nachlese der am Vortag bekanntgegebenen Inflationsdaten für Mai, die den höchsten monatlichen Preisanstieg seit 13 Jahren mit sich brachten. Allerdings stellte es die Anleger vorerst zufrieden, dass die US-Notenbank Fed bereits signalisierte, auf den enormen Preisanstieg nicht reagieren zu wollen. Sie betrachtet die Entwicklung als übergangsweises Phänomen.