Zahlungsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher ist in der Corona-Krise robust - Inkasso-Aufträge rückläufig - Liquiditätsprobleme bei Unternehmen

Berlin (ots) -



- BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd: "Viele Menschen haben die pandemiebedingt

eingesparten Konsumausgaben in eine Entschuldung gesteckt und konnten sich so

konsolidieren."

- "Das private Zahlungsverhalten hat sich als resilient gegenüber der Krise

gezeigt, kurzfristige Verschlechterungen aufgrund Einkommens- und

Liquiditätseinbußen trüben das Gesamtbild nicht ein."

- "Im Business-to-Business-Bereich zeigen sich die Negativ-Folgen der Pandemie

sehr deutlich. Es ist zu befürchten, dass es bei den Unternehmen in den

nächsten Monaten verstärkt zu Zahlungsausfällen und leider auch zu mehr

Insolvenzen kommen wird."



Die finanzielle Situation der privaten Haushalte ist auch im zweiten Jahr der

Corona-Pandemie gut und stabil. Darauf weist jetzt Kirsten Pedd, Präsidentin des

Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), anlässlich einer neuen

Trendumfrage unter den gut 500 Inkassounternehmen ihres Verbands hin.





Stückzahl neuer Forderungen unter dem Niveau von 2020"Die Situation ist durchaus paradox. Zwar leiden viele Verbraucherinnen undVerbraucher unter den ökonomischen Folgen der Coronakrise. Aber obwohlJobverluste oder Kurzarbeit manche Einkommen reduzieren, haben diePrivathaushalte keine größeren Verschuldungsprobleme bekommen", so Pedd. "Dasist im Inkassogeschäft deutlich spürbar. Die an unsere Mitgliedsunternehmenübergebenen Fälle haben zuletzt sogar eher abgenommen."Mehr als die Hälfte der Inkassounternehmen berichtet, dass die Stückzahl der ansie übergebenen Forderungen im laufenden Jahr 2021 unter dem Niveau des Jahres2020 liegt. Auch das Forderungsvolumen, also die Geldwertsumme, dieGläubigerinnen und Gläubiger insgesamt zur Einziehung an die Rechtsdienstleisterweiterreichen, ist leicht rückläufig, wie 42 Prozent der Umfrageteilnehmerinnenangeben. Fast genauso viele - 39 Prozent - sagen, das an sie übergebeneForderungsvolumen an offenen Rechnungen verändere sich derzeit kaum.Viele Verbraucher haben in der Krise eine Entschuldung geschafft"Viele Menschen haben die pandemiebedingt eingesparten Konsumausgaben in eineEntschuldung gesteckt und konnten sich so konsolidieren", berichtet KirstenPedd. Hier konnten Inkassounternehmen oft zu einer Lösung beitragen. Einwichtiges Instrument dafür ist das Gewähren von Ratenzahlungsmöglichkeiten.Aktuell kommt es vermehrt zum Einsatz, wie 52 Prozent in der Umfrage bestätigen."Ratenzahlungen sind sinnvoll, um langfristige Lösungen mit den Betroffenen zuerzielen", so Pedd.