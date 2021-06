Great Atlantic schließt Finanzierung über 2,0 Mio. $ mit Unterstützung von Eric Sprott ab

Vancouver (British Columbia), 11. Juni 2021. Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) („Great Atlantic“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Privatplatzierungsangebot (das „Angebot“) (Bruttoeinnahmen von insgesamt etwa 2.060.000 $) abgeschlossen hat, das aus Folgendem besteht: (i) 1.360.000 $ in Form von Flow-through-Einheiten des Unternehmens (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,68 $ pro FT-Einheit und (ii) 700.000 $ in Form von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als „Flow-through-Aktie“ gemäß Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) (das „Steuergesetz“) gilt (eine „FT-Stammaktie“), sowie einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (ein „Warrant“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber jederzeit bis zu 36 Monaten nach dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 $.

Die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf der FT-Einheiten (abgesehen vom minimalen Betrag, der den Warrants zuzuordnen ist) werden für Explorationsausgaben für die Bergbauprojekte des Unternehmens verwendet werden, die gemäß dem Steuergesetz als kanadische Explorationsausgaben (Canadian Exploration Expenses, die „CEE“) gemäß der Definition des Steuergesetzes gelten. Die FT-Stammaktien, die Stammaktien und die Warrant-Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, weisen eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss des Angebots auf.

In einem zweiten Schritt und als Teil des Abschlusses des Angebots hat Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Besitz befindet, 2.000.000 Einheiten für eine Vergütung in Höhe von etwa 1.000.000 $ erworben. Nach dem Abschluss des Angebots besitzt oder kontrolliert Sprott 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens sowie 2.000.000 Warrants, was unter Annahme der Ausübung der Warrants, die Teil der erworbenen Einheiten sind, etwa 9,2 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis bzw. etwa 16,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf teilweise verwässerter Basis entspricht. Vor dem Angebot besaß oder kontrollierte Sprott keine Wertpapiere des Unternehmens.