Was für ein Schmierentheater! Wer soll das denn noch ernst nehmen? Wer hier an Zufall glaubt, geht davon aus, dass der Klapperstorch die Kinder bringt: Kardinal Marx bittet letzte Woche den Papst um Entbindung vom Amt des Münchner Erzbischofs und der erlaubt ausdrücklich, dass dieser Brief veröffentlicht wird. Klares Zeichen: Er nimmt den Rücktritt an.

Der Beitrag „… gut, dass ich nicht so bin wie andere!“ – Kardinal Marx, der Papst und ein PR-Gag erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Peter Hahne.