BioNTech, Moderna, Lonza, CureVac, Morphosys, Plug Power, Nel ASA: Marktbericht Themendepot Zukunftstechnologien

In der letzten Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte weitere Kursgewinne. Angetrieben von weiter aufgehellten Konjunkturdaten und sehr positiv ausgefallenen Unternehmensergebnissen, wie auch einer zuletzt wieder eingetretenen Entspannung der Inflations- und Leitzinserhöhungserwartungen in den USA (die Rendite 10jähriger US-Treasuries verharrte in der letzten Woche bei 1,63 %) kletterte der MSCI WORLD (Euro)-Index um weitere + 0,75 % und näherte sich damit in der letzten Woche erneut dem Widerstand des Ende Oktober 2017 etablierten ...