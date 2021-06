Private Altersversorgung Regelmäßige Einnahmen mit Auszahlplänen Gastautor: Dr. Marc-Oliver Lux | 11.06.2021, 16:03 | 58 | 0 | 0 11.06.2021, 16:03 | Eine Erbschaft oder die Auszahlung einer Lebensversicherung kann den Kontostand auf einen Schlag in die Höhe schnellen lassen. Nach der Freude darüber stellt sich aber eine Frage: Wohin mit dem Geld? Eine Erbschaft oder die Auszahlung einer Lebensversicherung kann den Kontostand auf einen Schlag in die Höhe schnellen lassen. Nach der Freude darüber stellt sich aber eine Frage: Wohin mit dem Geld? In Zeiten verschwindend geringer Zinsen eine schwierige Frage. Aktien fallen für diejenigen als Antwort aus, die in naher Zukunft Teile des Geldes verwenden möchten. Doch auf dem Konto schmilzt der Wert mit der Inflation oder neuerdings mit Negativzinsen. Außerdem kann ein hoher Kontostand dazu verleiten, über die eigenen Verhältnissen zu leben. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 14.633,67€ Hebel 14,96 Ask 10,91 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.610,17€ Hebel 14,92 Ask 9,38 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Zumindest das Problem mit der Selbstdisziplin kann ein Finanzprodukt lösen, das viele Banken anbieten und das dennoch relativ unbekannt ist: ein Auszahlplan. In einen solchen Plan investiert der Sparer und bekommt dann gestückelt über einen vorher festgelegten Zeitraum monatlich eine bestimmte Summe ausgezahlt. Ist der Vertrag einmal abgeschlossen, gibt es allerdings keine Möglichkeit, früher an das Geld zu kommen. Daher sollte auf alle Fälle die eigene Liquidität auch bei unvorhersehbaren Situationen gewährleistet sein, das heißt eine Reserve von mindestens drei Nettomonatsgehälter. Schulden sollten abbezahlt sein. Ein weiteres Problem bei Bank-Auszahlplänen: die Zinssätze liegen nicht über dem, was momentan auf kürzer laufendes Festgeld und Tagesgeld gezahlt wird. Aktuell liegen die Konditionen bei 0,01 bis 0,6 Prozent Zinsen pro Jahr. Bei solch niedrigen Verzinsungen stellt sich die Frage, wo man real am wenigsten Verlust macht. Falls die Zinsen doch mal wieder steigen sollten, könnte man sich ärgern, sein Geld für einen derart langen Zeitraum gebunden zu haben. Eine Alternative zu einem Auszahlplan von der Bank ist ein Entnahmeplan aus Investmentfonds im eigenen Depot. Solche Fonds-Entnahmepläne lassen sich im Vergleich sehr individuell und flexibel gestalte. Der Anleger kann hier selbst bestimmen, wann wie viele Fondsanteile verkauft werden. Die Entnahme kann jederzeit geändert oder auch ausgesetzt werden. Nachteil hier: Eine feste Verzinsung gibt es nicht. Es bleibt das Kursrisiko, je nachdem in was der Fonds, aus dem die Entnahme fließt, investiert. Aktienfonds eignen sich daher eher weniger für einen Entnahmeplan. Die größte Berechenbarkeit bieten offene Immobilienfonds; allerdings sind hier Fristigkeiten zu beachten, wenn die Fonds nicht börsengehandelt sind. Unsere Einschätzung: Bank-Auszahlpläne können für Anleger eine Option sein, die keinerlei Risiko eingehen wollen und fest mit ihrem Geld planen - egal was passiert. Im Gegensatz zu Rentenversicherungen werden verbleibende Vermögen in einem Auszahlplan immerhin vererbt. So profitieren auch noch die Erben von ungenutztem Restkapital. Der Anleger verzichtet bei Auszahlplänen jedoch sowohl auf Liquidität als auch auf Rendite. Damit sich das lohnt, muss die fehlende Ausgabendisziplin also schon groß sein. Fonds-Entnahmepläne bieten da mehr Flexibilität und Renditemöglichkeit; vererbbar sind sie ebenfalls. Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







