BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich zusehends: Bis Freitag meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 2440 Corona-Neuinfektionen, wie aus dem RKI-Dashboard von Freitagmorgen hervorgeht. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 3165 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitag mit bundesweit 18,6 an, vor einer Woche hatte sie bei rund 30 gelegen. Deutschlandweit wurden demnach binnen 24 Stunden 102 neue Todesfälle verzeichnet.

Inzwischen ist in Deutschland rund jeder vierte Mensch - nach Meldestand vom Freitag 24,8 Prozent - vollständig gegen das Coronavirus geimpft, insgesamt knapp 21 Millionen Menschen. 47,5 Prozent (39,5 Millionen Menschen) haben mindestens eine Impfung erhalten.