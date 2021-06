München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Tod im Mittelmeer, Elend im Lager - ist uns das Flüchtlingsleid egal?



Die Gäste:



Manfred Weber (CSU, Mitglied des Europäischen Parlaments; Vorsitzender der

EVP-Fraktion im Europäischen Parlament)





Isabel Schayani (Moderatorin "Weltspiegel"; Leiterin der Redaktion "WDRforyou";erhielt den Grimme-Preis Spezial 2021 für ihre Berichterstattung aus demFlüchtlingscamp Moria)Petra Bosse-Huber (Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland;Vizepräsidentin des Kirchenamtes der EKD)Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter; war von 2008 bis 2018Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen)Nikolaus Blome ("Spiegel"-Kolumnist; Leiter des Ressorts Politik undGesellschaft in der Zentralredaktion bei RTL Deutschland)Überfüllte Lager, das Mittelmeer ein Massengrab: Wie kaltherzig ist EuropasFlüchtlingspolitik? Will auch Deutschland eher abschrecken als helfen? Undstimmen viele Bürger dem schweigend zu, weil sie denken: Hilft man jetzteinigen, kommen bald zu viele nach?Zu Beginn der Sendung wird Isabel Schayani in einer aktuellen Reportage über dieZustände rund um das Flüchtlingscamp auf Lesbos und die Asyl-Politik dergriechischen Behörden berichten.Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite ( http://www.hart-aber-fair.de ) ihre Meinung und Fragenan die Redaktion übermitteln. Die User können über http://www.hartaberfair.dewährend der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immererreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de .Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4939412OTS: ARD Das Erste