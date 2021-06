Maven 11 Blockchain Venture Fund II sammelt in Rekordzeit 40 Millionen Euro für dezentrale Finanzierung und Web 3.0

AMSTERDAM (ots) - Der niederländische Blockchain-Investmentfonds Maven 11

Capital macht einen großen Schritt in Richtung dezentraler Finanzierung (DeFi),

einer auf Blockchain-Technologie basierenden Infrastruktur, und etabliert die

Zukunft der Finanzdienstleistungen. Mit seinem zweiten Fonds hat Maven 11 in

Rekordzeit 40 Millionen Euro eingesammelt, die es in Start- und Scale-ups

investieren wird, die innovative Finanzdienstleistungen schaffen und Web 3.0

aufbauen und dabei Blockchain-Technologie verwenden.



Der neue Fonds ist eine Reaktion auf die explosionsartige Nachfrage nach

Investitionen in und Mentoring von Start-ups im dezentralisierten Finanzwesen,

bei denen Spitzentechnologie eine zentrale Rolle spielt. Aus diesem Grund und

wegen der rasanten Entwicklung von DeFi und Web 3.0 könnte der Fonds noch vor

Ende des Sommers schließen. "Die Blockchain-Technologie ermöglicht die Schaffung

einer völlig neuen Infrastruktur, die Finanzdienstleistungen ohne das Eingreifen

Dritter ermöglicht. Dienstleistungen wie Zahlungen, Kredite, Sparen,

Investitionen und Versicherungen werden dadurch effizienter, transparenter und

für jeden mit einer Internetverbindung weltweit zugänglich", sagt Balder Bomans,

Managing Partner bei Maven 11.





Maven 11 unterstützt die Unternehmen, in die es investiert durch seinegestaltende Rolle in der Branche und trägt so zur Entwicklung ihrerPortfoliounternehmen. "Neben der Finanzierung bringen wir Wissen und Erfahrungein. Das Ergebnis dieses integrierten Ansatzes sehen wir in der Wertsteigerungunserer Beteiligungen", sagt Bomans. Dieser Ansatz funktioniert: Maven 11erzielte mit seinem ersten Fonds eine beachtliche Rendite."Die Netzwerke, in die wir investieren, bieten Produkte an, die bereits imAlltag weit verbreitet sind. Die Unternehmen in diesen Netzwerken erwirtschaftenCashflows, die unseren Anlegern zugutekommen. So schaffen wir Wert, nicht nurlangfristig über die Rendite, sondern auch über die Cashflow-Rendite. DieseKombination macht unser Angebot für Investoren sehr attraktiv", sagte Bomans.Der zweite Fonds wird schrittweise geschlossen. Der erste Meilenstein wurdeAnfang Juni mit 40 Mio. EUR erreicht. Kurz darauf folgt das finale Closing miteinem Gesamtzielvolumen von 50 bis 75 Mio. EUR.Maven 11 wird an einer Vielzahl internationaler Unternehmen teilnehmen,insbesondere in den Vereinigten Staaten und in der Region APAC, wo das Maven11-Team über starke Netzwerke verfügt. Maven 11 investiert beispielsweise inMaple Finance, ein Finanzierungsprotokoll und Marktplatz für kapitalintensiveUnternehmen. Ein weiteres Unternehmen, in das Maven 11 investieren konnte, istZapper. Zapper bietet Verbrauchern und Fachleuten ein Dashboard für alleInteraktionen mit dezentralen Finanzprodukten, ohne persönliche Datenpreiszugeben.Bis heute hat eine beträchtliche Anzahl von Investoren in den Maven 11Blockchain Venture Fund II investiert. Diese Gruppe besteht hauptsächlich ausUnternehmern, vermögenden Privatpersonen und Family Offices."Mit unserer Position im Kern der Branche legen wir die Grundlage, um auf Basisdes Wachstums dieser Technologie Renditen zu erwirtschaften", versichert Bomans."Wir investieren also nicht nur", fährt er fort."Wir sind ein aktiver Stakeholder und Partner für alle unsere Unternehmungen.Die Zeit zwischen dem Aufbau eines Produkts oder Netzwerks und dem Go-Live wurdeunter anderem durch den grenzüberschreitenden Charakter derBlockchain-Technologie deutlich verkürzt. Die aktive Teilnahme an dezentralenNetzwerken, die von allen Stakeholdern gesteuert werden, ist eine neue Art derOrganisation und führt zu einer Wertmaximierung innerhalb dieses Netzwerks."Über Maven 11Maven 11 is an Amsterdam-based blockchain and digital asset investment firmfocusing on the US, Asia, and Europe. Launched by a diverse set of serialentrepreneurs, investors, and blockchain builders, the teams Maven 11 partnerswith are on a rigorous quest to solve most exciting problems and make thenecessary shift towards a decentralised tomorrow. Maven 11 Capital is registeredand fully compliant with local regulators and takes pride in an ethical approachto investing. More information on http://www.maven11.com .Pressekontakt:Dr. Michael SiemerWestend Medien GmbHWagnerstr. 2640212 Düsseldorfmailto:Michael.siemer@westendmedien.de+49 178 5554488Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/67162/4939444OTS: Westend Medien