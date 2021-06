Bis Anfang 2020 lief es für die Akte des US-Zahlungsabwicklers wie am Schnürchen gezogen, dabei konnte der Wert ein Niveau von 138,13 US-Dollar erreichen. Allerdings verhagelte den langfristigen Aufwärtstrend der Corona-Crash und schickte die Aktie auf 67,00 US-Dollar abwärts. Dort gelang allerdings eine rasche Stabilisierung, nur wenig später knüpfte American Express schon wieder an seine alte Stärke an und konnte zu Beginn dieses Jahres über die Vorgängerhochs aus 2020 zulegen. Das hat dem Wertpapier in der Folge Aufwärtspotenzial an das projizierte Kursziel um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement beschert, woran die Aktie in dieser Woche herangelaufen ist. Für gewöhnlich folgen an solch markanten Stellen Gewinnmitnahmen und damit eine potenzielle Konsolidierung.

Aufwärtstrend intakt

Auf der Unterseite ergeben sich lediglich hochspekulativ Short-Ansätze, die Stärke der Aktie ist als äußerst hoch einzustufen. Rücksetzer auf ein Niveau von 151,46 US-Dollar werden daher erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb der Kursmarke von 160,00 US-Dollar wahrscheinlich. Ein weiteres mögliches Korrekturziel befindet sich bei 138,13 US-Dollar. Wochenschlusskurse oberhalb des 138,2 % Fibonacci-Retracement würden dagegen für eine Rallye Fortsetzung an das nächsthöhere Ziel gelegen am 161,2 % Fibo um 182,09 US-Dollar sprechen.