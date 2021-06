JEFFERIES belässt Zur Rose Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Thiel

Analysiertes Unternehmen: Zur Rose Group

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 550

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Mit Blick auf zukünftige elektronische Rezepte dürften Kunden der schweizerischen Online-Apotheke auf deren App zurückgreifen können, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die App der deutschen Entwicklungsgesellschaft Gematik benötigten sie hingegen nicht. Sicherheitsbedenken seien diesbezüglich fehl am Platz./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 09:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2021 / 09:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.