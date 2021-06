Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund sieben Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 28,20 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei PLUG POWER also ganz genau hinsehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Bei 32,25 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

