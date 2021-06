NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und Mehrjahreshochs erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 72,85 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Mit 73,09 Dollar stieg der Brent-Preis zeitweise auf den höchste Stand seit gut zwei Jahren.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 64 Cent auf 70,94 Dollar zu. Mit 71,19 Punkten erreichte der WTI-Preis vorübergehend den höchsten Stand seit Oktober 2018.