Aktien Europa Schluss Aussicht auf bessere Konjunktur treibt Kurse an Freundlich haben sich Europas Börsen in das Wochenende verabschiedet. An den großen Handelsplätzen legten die Kurse am Freitag zu. Die Aussicht auf ein Hochfahren der Wirtschaft nach der Corona-bedingten langen Zwangspause trieb die Märkte an. Der …