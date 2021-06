Seit den epochalen Ereignissen der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und dem ersten Jahrzehnt danach haben viele Daten und Anlässe in fast schon inflationärer Weise die Qualität von historisch zugesprochen bekommen. Das, was von heute an bis zum kommenden Mittwoch in London, Brüssel und Genf besprochen wird, verdient in seinen Ergebnissen mit vollem Recht schon

Der Beitrag Joe Bidens europäischer Gipfel-Marathon kann Europa verändern erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Georg Gafron.