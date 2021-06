Huawei Digital Power will eine kompetente globale Partnergemeinschaft für eine grüne und helle Zukunft aufbauen

„Die Kohlenstoffneutralität ist zum dringlichsten gemeinsamen Ziel der Welt geworden, das eine Revolution in der Energieerzeugung und im Energieverbrauch auslöst und auch die industrielle Aufrüstung beschleunigt. Die Energiewende bringt eine Fülle von industriellen und kommerziellen Möglichkeiten mit sich. Durch die Integration digitaler und leistungselektronischer Technologien treibt Huawei Digital Power die Energierevolution voran und arbeitet gemeinsam mit unseren Partnern am Aufbau einer grünen und hellen Zukunft", sagte James Li, Mitglied des Huawei-Aufsichtsrats und Präsident von Marketing, Vertrieb & Services von Huawei Digital Power in seiner Begrüßungsrede.

Herr Li fügte hinzu, dass die Ökosystemstrategie das Herzstück der Entwicklungsstrategie von Huawei Digital Power ist. Die digitale Energiebranche ist im Wesentlichen eine Ökosystembranche. Wir werden uns dafür einsetzen, etwas richtig zu machen, um Partnern einen Mehrwert zu bieten, Vorteile mit ihnen zu teilen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wir werden uns mit jedem kompetenten und ehrgeizigen Partner zusammentun, um eine grüne und leuchtende Zukunft durch die Strategie des kooperativen Ökosystems auf mehreren Ebenen und in mehreren Geschäftsbereichen aufzubauen.

Die digitale Energiebranche braucht ein Ökosystem, und deshalb hat Huawei Digital Power die „3-4-5-6"-Ökosystemstrategie entwickelt. „Wir unterteilen die Partnerdienste in drei Bereiche — Smart PV, Rechenzentrum & Standortanlage und Huawei-inside-Bereich dreadnought — damit sich jeder Akteur auf seine Stärken konzentrieren kann. Bei der Zusammenarbeit mit Partnern halten wir uns an die folgenden vier Prinzipien: Rentabilität, Einfachheit, Befähigung und Ökosystem. In diesem Sinne werden wir in diesem Jahr fünf wichtige Maßnahmen umsetzen — Aufbau eines Partnersystems, das sich auf die digitale Energiewirtschaft konzentriert, Optimierung der IT-Plattformen, Förderung der Standardisierung, Steigerung des Marketings und der Markenbildung sowie Erhöhung des Ressourceneinsatzes — um den Partnern zu helfen, sechs Fähigkeiten in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing usw. zu verbessern", betonte Herr Li in seiner Rede.