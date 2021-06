Im letzten Jahr profitierte Zoom Video massiv von der Pandemie und damit vermehrtem Homeoffice. Auf Jahressicht ging es damals um über 700 Prozent auf einen Rekord von 588,84 US-Dollar rauf. Ende Oktober setzten schließlich Gewinnmitnahmen ein und zwangen das Papier wieder abwärts. Anfang Mai kehrten sukzessive Käufer zurück und stabilisierten den Wert ausgerechnet im Bereich der maximalen Korrekturmarke gelegen am 38,2 % Fibonacci-Retracement. Zu Beginn dieses Monats konnte schließlich der zurückliegende Abwärtstrend überwunden und damit ein Kaufsignal aktiviert werden.

EMA 50/200 nun Supports

Der erfolgreiche Ausbruch aus dem Abwärtstrend und die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 hat in einem ersten Schritt bei Zoom Video Kurspotenzial zurück an 394,00 US-Dollar freigesetzt. Eine weitere Zielmarke lässt sich um 431,00 US-Dollar für die Aktie ableiten. Ein bärisches Szenario will sich bei diesem Chartbild nicht so recht einstellen. Im Fall eines Kurssturzes unter 325,00 US-Dollar könnte es aber zurück auf 300,00 bzw. 273,20 US-Dollar abwärts gehen.