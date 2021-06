JEFFERIES belässt Voestalpine auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alan Spence

Analysiertes Unternehmen: Voestalpine

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Voestalpine nach einem Gespräch mit dem Management von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der fortlaufende Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise dürfte sich in den kommenden Quartalen zeigen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sparte HPM, die historisch gesehen die höchsten Margen habe, sollte von der zweiten Geschäftsjahreshälfte 2021/22 an einen stärkeren Aufschwung erleben./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 11:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2021 / 11:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.