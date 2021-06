---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

EQS Group AG erreicht Spitzenposition für Hinweisgebersysteme in der EU

* EQS Group AG erreicht die führende Position als europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme



* Gemeinsam über 1.200 SaaS-Kunden und rund EUR 20 Mio. ARR (wiederkehrendes jährliches Auftragsvolumen) im Produktbereich Hinweisgebersysteme



* Finanzierung mit liquiden Mitteln, Fremdkapital und in begrenztem Umfang durch Kapitalerhöhung



* Erhöhung der Umsatz-Guidance 2021: EUR 49 Mio. bis 53 Mio.; Geschäftsjahr 2022: zwischen EUR 70 Mio. und 75 Mio. Umsatz

* Deutliche Erhöhung der Mittelfristziele 2025 auf EUR 130 Mio. Umsatz bei mindestens 30% EBITDA-Marge



München - 11.06.2021



Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet. Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme.



Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Mit Hilfe eines Meldesystems können Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten anonym und sicher auf Missstände in Unternehmen und Organisationen hinweisen. In den 20 Jahren ihres Bestehens hat Business Keeper weitere Softwareprodukte für Compliance-Verantwortliche erstellt und ähnlich dem COCKPIT der EQS Group AG als System-Plattform bereitgestellt. Business Keeper betreut über 300 Kunden und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen Standorten. Zu den Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16 DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der stärkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland.