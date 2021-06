Welche Hausgröße zu den eigenen Finanzen passt - eine Empfehlung der KVB Finanz

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Limburg (ots) - Ein Eigenheim für die Familie mit Garten und der Option im Altermietfrei wohnen zu können, ist ein Traum, der nicht unerfüllt bleiben muss. Beider Hausfinanzierung spielt die Hausgröße eine wesentliche Rolle, die sichentsprechend der privaten finanziellen Situation und den persönlichenBedürfnissen wählen lässt. Die Experten der KVB Finanz erklären, welcheMöglichkeiten es gibt.Der Kauf eines eigenen Hauses ist mit einer Vielzahl von Vorteilen verbunden.Wer sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllt, macht sich vonVermietern unabhängig, kann sich im Innen- und Außenbereich gestalterischaustoben, für das Alter vorsorgen und die Immobilie als Vermögensanlage nutzen.Um erfolgreich in die Zukunft zu investieren, gilt es im Hier und Jetzt denHauskauf oder -bau in die Tat umzusetzen. Die aktuell niedrigen Zinsen machendie Finanzierung mit einem Hauskredit besonders attraktiv. Dieser sollte jedochnicht nur der aktuellen, sondern auch der zukünftigen finanziellen Situation desKreditnehmers entsprechen. Wichtig ist, dass dieser in der Lage ist diemonatlichen Raten bis zur Tilgung zu bedienen, ohne in Zahlungsversäumnisse zugeraten. Bereits bei der Entscheidung für ein Haus ist der möglicheFinanzierungsrahmen einzukalkulieren. Eine zentrale Rolle spielt hierbei dieHausgröße, die sich auf den Hauptteil der Kosten auswirkt, die bei einerHausfinanzierung anfallen.Die richtige Hausgröße für eine Familie bestimmenGerade für Familien mit Kindern oder Paare, die mitten in der Familienplanungstecken, ist der Wunsch nach einem eigenen Haus groß. Wer sich für ein Hausentscheidet, muss sich zunächst die Frage beantworten, welche Hausgrößeentsprechend den eigenen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten überhauptrealisierbar ist. Allgemein lässt sich sagen, dass eine drei- bis vierköpfigeFamilie mindestens drei Schlafräume benötigt. Hinzu kommen Wohnzimmer, Küche,Esszimmer, Badezimmer und gegebenenfalls noch weitere Räume, wie zum Beispielein Gäste-WC oder ein Arbeitszimmer. Allein die Kinderzimmer sollten mindestens12, besser jedoch 15 Quadratmeter Fläche haben. Je nachdem, wie groß die Räumeausfällen, ergibt sich für ein Einfamilienhaus bei einer bebauten Fläche von 100Quadratmetern und anderthalb Geschossen eine Gesamtwohnfläche von 130 bis 140Quadratmetern. Durchschnittlich liegen die Kosten bei einem Hausbau proQuadratmeter ungefähr bei 1.300 Euro. Bei einer Wohnfläche von 140 Quadratmeternergeben sich demzufolge Hausbaukosten in Höhe von 182.000 Euro - Keller, Balkon