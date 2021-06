DGAP-Adhoc Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 18,15 Mio. (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.06.2021, 21:05 | 105 | 0 | 0 11.06.2021, 21:05 | Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 18,15 Mio. ^

DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 18,15 Mio.

11.06.2021 / 21:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND SÜDAFRIKA.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 18,15 Mio.

Berlin, 11. Juni 2021 - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen Grundsatzbeschluss über die Ausgabe einer nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 18.150.000,00 gefasst. Diese wird in bis zu insgesamt 15.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von bis zu insgesamt EUR 15.000.000,00 wandelbar sein. Die Pflichtwandelschuldverschreibung wird aus bis zu 181.500 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 bestehen, die mittels Bezugsrechtsangebot zunächst den Aktionären der Epigenomics AG zur Zeichnung angeboten werden. Den Aktionären wird dabei auch die Möglichkeit zum Überbezug geboten werden. Die Gesellschaft plant zudem, einen Börsenhandel der Bezugsrechte zu organisieren. Die Gesellschaft wird kurzfristig eine die Emission begleitende Bank mandatieren und - soweit das rechtlich notwendig ist - mit der Erstellung eines für die Ausgabe notwendigen Wertpapierprospekts beginnen. Die Termine für die Veröffentlichung eines Bezugsrechtsangebots und den Beginn der Bezugsfrist werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

