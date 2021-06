Allianz-Aktie: Das nächste bestätigende Kaufsignal

Die Allianz-Aktie befindet sich im Aufwärtstrend. Bei Überschreiten von 204 Euro gab es das jüngste bestätigende Kaufsignal. Zudem wurde ein High Pole gebildet.

Die Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005) ist mit einem starken ersten Quartal ins Jahr 2021 gestartet. Zwischen Januar und März konnte der Versicherer den auf die Anteilseigner entfallenden Quartalsüberschuss gegenüber dem Vorjahr um 83,4 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro steigern.

Zudem wurde das Ziel für das operative Ergebnis für das Gesamtjahr 2021 in Höhe von 12,0 Mrd. Euro, plus oder minus 1 Mrd. Euro, bestätigt. Für Schwung sollte in Zukunft unter anderem ein neuer Strategieplan sorgen und der Allianz-Aktie Potenzial verleihen. Auch aus Sicht der der Point & Figure Charttechnik ist der Titel derzeit kaufenswert.