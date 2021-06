Wochenrückblick KW23: Inflation als kurzfristiges Phänomen

Gleich am Montag kletterte der DAX auf ein Rekordhoch. In der Folge bewegte sich das Börsenbarometer lediglich seitwärts. Dies könnte sich bald ändern.

Dies könnte sich bald ändern. Schließlich winkt bald der Angriff auf die runde 16.000-Punkte-Marke. Außerdem scheinen die Inflations- und Zinssorgen am Markt etwas weniger geworden zu sein.