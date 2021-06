In der Kalenderwoche 23 (07.06. bis 11.06.2021) hat die Zeichnungsphase für die neue Unternehmensanleihe der Metalcorp Group S.A. begonnen. Bis zum 23. Juni 2021 haben Investoren die Möglichkeit, die fünfjährige Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 250 Mio. Euro zu zeichnen. Die Anleihe ist besichert und wird jährlich zwischen 6,25 % und 6,75 % verzinst, der finale Kupon wird nach der Zeichnungsphase festgelegt. „Die Auftragslage ist sehr gut. Durch die Investitionen der vergangenen zwei Jahre sowie auf Basis zusätzlicher Off-Take-Vereinbarungen und vor allem einer deutlich steigenden Produktion in den Geschäftsbereichen Aluminium sowie Schüttgut und Eisen wird die Metalcorp Group in 2021 ein höheres Umsatz- und Ertragsvolumen als im Vorjahr erwirtschaften. Dass wir uns hier bereits auf dem richtigen Weg befinden, zeigt die sehr positive Entwicklung im 1. Quartal 2021.“, so Carlos Leite, Co-CEO der Metalcorp Group S.A., im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und weiterer Sondereffekte konnte die Hylea Group die am 01. Juni fälligen Anleihe-Zinsen an ihre Investoren nicht auszahlen. Das Paranuss-Unternehmen sucht nunmehr Lösungen mit den Anleihegläubigern und lädt zu einer Gläubigerversammlung am 28. Juni 2021 in Frankfurt am Main ein. Ziel sei es, so Hylea-Vorstand Aimé Hecker im Gespräch mit der Anleihen Finder-Redaktion, den jährlichen Zinssatz der Anleihe von 7,25% auf 4,25% anpassen zu lassen und die Laufzeit der Anleihe von 2022 auf 2029 zu verlängern, um dem Paranuss-Produzenten die nötige Zeit zu geben, wieder nachhaltig profitabel zu werden. Die Photon Energy N.V. hat in dieser Woche eine Prognose für die Wachstumsstrategie des Unternehmens bis 2024 veröffentlicht. Dazu gehören allen voran der Ausbau der Stromerzeugungsanlagen zur Schaffung mehrerer wiederkehrender Einnahmequellen sowie die weitere Entwicklung des Wassergeschäfts. Um die notwendigen Finanzmittel für die Umsetzung der Konzernstrategie sicherzustellen, beabsichtigt das Photon Energy u.a., bis zu 7 Millionen der bestehenden eigenen Aktien im Wert von derzeit rund 18 Millionen Euro zu veräußern. Die Wachstumsstrategie soll für das Geschäftsjahr 2024 ein Verfünffachung des EBITDA im Vergleich zu den Zahlen von 2020 (8,44 Mio. Euro) bringen.