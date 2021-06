Diese Woche ging es weiter, wie zuvor: Neue Indexrekorde, keine wirklich schlechten Nachrichten und Entspannung an der Inflations-/Notenbankfront: Anleihekäufe gehen erstmal weiter. Und so stiegen auch die Märkte.

In dieser Woche gab es eigentlich kaum Trübungen für die optimistische Grundstimmung der Anleger. Vielleicht deuten steigende Goldkurse auf Risiko-vermindernde Anlagen einzelner Anleger. Auch die Kryptowährungen schalteten weiter in den Rückwärtsgang, aber für Aktien stehen die Ampeln offensichtlich – noch – auf grün. Baut sich da ein Riesenberg an Konsolidierungsbedarf auf? – so fragen vorsichtige Anleger. Aber solange solche Vorsicht gehört wird, ist noch keine Euphorie am Markt. Auch nicht mehr jedes Modethema sicherte hohe Zeichnungsgewinne, wie man in Frankreich unlängst feststellen musste.

Letztes Wochenende gab es erstmal

Am Wochenende schauten wir uns spannende Einzelstories genauer an, die in der Woche untergegangen waren:publity ohne Befreiungsschlag: Eckdaten der 2020er Bilanz. Vorläufig, untestiert. Preos Verkauf „verschoben“ nach den Testaten der Bilanzen der PREOS.Und die HHLA mit cleverer Taktik. Durch Teilen will man sich langfristig Kundschaft sichern. Piräus als Vorbild? Und auch das zeigt den Zustand einer ganzen Branche- Wachstumsmarkt: Energiekontor verkauft an kommunalen Versorger – Windenergieanlage im Braunkohlerevier

Montag – Rekord-Hoch bei 15.732,06

Nach einem Start mit 15.661,58 Punkten in die Woche gab es direkt ein neues Allzeithoch bei 15.732,06 Punkten. Und dann etwas leichter bei 15.677,15 Pukten geschlossen. Und ein weiterer Teilerfolg: Steinhoff: Lancaster zieht Widersprüche im Amsterdamer Verfahren zurück. Hamilton versucht weiterhin den Vergleich juristisch zu verhindern.

Ansonsten weitere positive News: CompuGroup Medical sammelt Spezialisten ein – zweite Übernahme diesen Monat. Dazu bestätigte Guidance. Und dieDIC Asset AG kauft in München zu und steigert so den Anteil der Stadt an den verwalteten Immobilienportfolios von 7% auf 11%. Dazu aus München Vollzugsmeldung:Aurelius schliesst Übernahme Consumer Batteries ab. Der Zug kann starten.