Entwicklungsorganisationen kritisieren Gesundheitspläne der G7-Länder

CARBIS BAY (dpa-AFX) - Die Gesundheitspläne der großen Industrienationen (G7) sind bei Entwicklungsorganisationen auf Kritik gestoßen. Vor allem wurde bemängelt, dass die G7-Staaten grundsätzliche Probleme nicht angingen, die verhinderten, dass die große Mehrheit der Menschen Zugang zu Impfstoffen bekomme. Am zweiten Tag des G7-Gipfels im englischen Badeort Carbis Bay bekräftigten Hilfsorganisationen am Samstag ihre Forderung nach Aufhebung der Patentrechte, um die Produktion von Vakzinen auch in armen Ländern zu fördern.

"Es ist begrüßenswert, dass die G7 konkrete Schritte planen, um künftige Pandemien schneller zu beenden, aber das Fehlen dringender Maßnahmen zur Beendigung der aktuellen Krise ist unverzeihlich", sagte Jörn Kalinski von Oxfam zu der "Gesundheitserklärung von Carbis Bay", die die G7-Staaten am Sonntag verabschieden wollen. "Gerade schnellen die Infektionsraten in vielen afrikanischen Ländern in die Höhe und die G7-Gruppe glaubt immer noch, dass verspätete Impfstoffspenden die Situation retten."