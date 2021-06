Die Bestände der weltweiten Gold-ETFs liegen keine zehn Prozent unter dem Allzeithoch vom August 2020. Aber auch Zentralbanken mögen Gold!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Stärke des Goldpreises beruht auf mehreren Faktoren, wie zum Beispiel dem schwächeren US-Dollar, der positiven Goldstimmung allgemein aber auch der erhöhten Nachfrage der Zentralbanken. An diesem positiven Sentiment sollte sich vor allem auch aufgrund der stark ansteigenden Inflation zunächst nichts ändern, weshalb der Goldpreis weiterhin in Richtung Allzeithoch laufen sollte. Umso interessanter sind da Investitionen in Unternehmen, die dieses edle Metall günstig abbauen, und noch signifikantes Wachstumspotenzial vorweisen können, wie z.B. Fiore Gold!

Der in Nevada produzierende 45.000 bis 50.000 Unzen Goldproduzent, Fiore Gold (WKN: A2DYCY / TSX-V: F), der übrigens gerade die Weichen in Richtung 150.000 Unzen Goldproduktion auf seiner ‚Pan‘-Mine stellt, kann immer wieder mit erstaunlich guten Nachrichten aufwarten. Nachdem das Unternehmen jüngst seinen Gewinn um rund 34 % steigern und die Gesamtförderkosten um weitere 1,5 % auf 1.020,- USD senken konnte, was den Cashbestand auf 17,5 Mio. USD ansteigen ließ, überzeugen nun auch die jüngsten Bohrergebnisse vollends.

Das in Anlehnung an das Kernbohrprogramm durchgeführte ‚Reverse-Circulation‘ (‚RC‘)-Bohrprogramm soll nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes tieferen Einblick in die unterirdische Geologie und Struktur geben, sondern zudem noch repräsentativere Proben für die Analyse und andere Testarbeiten zutage fördern. Und das, wie sich zeigt, mit riesigem Erfolg!

Quelle: Fiore Gold

Denn bei den brandneuen ‚HQ‘-Kernbohrungen, stieß das Unternehmen auf massive Gehalte über lange Strecken, mit z.B.:

2,85 g/t Gold über 24,4 m in Bohrloch GC20-005 innerhalb des geplanten Grubenbereichs ‚South‘

0,62 g/t Gold über 15,5 m in Bohrloch GC20-009 im geplanten Grubenbereich ‚North‘ auf der östlichen Seite der ‚EZ‘-Antiklinale innerhalb des anvisierten ‚Joana-Jasperoids‘-Areal. Da die Mineralisierung rund 30 m unterhalb des aktuellen Grubenumrisses getroffen wurde, ist dieses Bohrloch von besonderem Interesse!

0,70 g/t Gold über 40,3 m in Bohrloch GC20-019, die ebenfalls im geplanten Grubenbereich ‚North‘ getroffen wurden, in dem die Mineralisierung über die oberen und unteren Einheiten der ‚ Joana‘-Formation, einschließlich eines oberen alterierten Kalksteins und des unteren ‚Jasperoids‘ erstreckt.

Es geht es SCHLAG auf SCHLAG weiter! CEO kündigt News am laufenden Band an!

„Wir haben weiterhin hochgradige Abschnitte bei ‚Gold Rock‘ getroffen, zusammen mit einer Reihe von Abschnitten, die sich weit außerhalb der aktuellen ‚PEA‘-Grubengrenzen erstrecken. Da das Untersuchungslabor nun den Probenrückstand wieder aufgeholt hat, haben wir das zunächst verlangsamte Bohrprogramm nun wieder auf die ursprüngliche 60.000 m Länge mit Vollgas erhöht. Die Verfügbarkeit der Bohrgeräte vorausgesetzt, erwarten wir im Laufe des Sommers einen kontinuierlichen Fluss von Untersuchungsergebnissen. Sobald das Programm abgeschlossen ist, werden wir die Geologie- und Ressourcenmodelle aktualisieren und eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen, der dann im ersten Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie folgen soll.“

Das heißt also, auch die ‚PQ‘-Kernbohrungen auf ‚Gold Rock‘ wurden wieder aufgenommen. Mit dem Freiwerden weiterer Bohrgeräte sollen auch die ‚RC‘-Bohrungen anlaufen, die sich dann allerdings auf das nördliche Ende der derzeit bekannten Ressource konzentrieren werden, wo bereits frühere Bohrungen eine vielversprechende höhergradige Mineralisierung mit z.B.:

42,7 m mit 1,17 g/t Gold

18,3 m mit 0,99 g/t Gold

45,7 m mit 2,01 g/t Gold

durchteuft haben.

Bohren für die Machbarkeitsstudie!

Von dem 60.000 m Bohrprogramm, das zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie (‚FS‘) dient, entfallen etwa 35.000 m auf die Ressourcenerweiterung, um die ‚gemessene und angezeigte‘ Ressource signifikant zu steigern. Zudem kommt man mit diesem Bohrprogramm dem Produktionsplan für ‚Gold Rock‘ einen deutlichen Schritt näher, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Abbau wie geplant bis Anfang 2024 realisieren zu können.

Fazit: ‚Gold Rock’-Rockt!

‚Gold Rock‘ befindet sich etwa 8 Meilen südöstlich der ‚Pan‘-Mine in White Pine County, Nevada. Die vor kurzem aktualisierte Mineralressourcenschätzung sowie die Berechnungen zur Basisbewertung für die ‚Gold Rock‘-Erschließung als Satellitentagebaubetrieb, der sich die Infrastruktur mit der angrenzenden ‚Pan‘-Mine teilen wird, sprechen für signifikantes Wachstum! Aber auch die erstellte ‚PEA‘ liefert bereits handfeste Angriffspunkte für eine noch höhere Projekt-Wirtschaftlichkeit. Diesbezüglich werden weitere metallurgische Tests und geotechnische Bohrungen durchgeführt, um die Ausbeute noch weiter zu optimieren und das ‚Stripping‘-Verhältnis zu verringern.

Es bleibt also auch weiterhin extrem spannend bei Fiore Gold, wobei wir als nächstes die Veröffentlichung der noch ausstehenden 15 Kernbohrlöcher mit größerem Durchmesser erwarten!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

