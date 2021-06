12,06.2021 – Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) erhält letztendlich die Baugenehmigung für die geplanten zwei Mio EUR Investitionen im Zentrum Löwenberg. Nach einem sehr günstigen „Einkauf“ aus einer Insolvenz für rund 1,2 Mio EUR – bei bislang 180 TEUR Mieteinnahmen p.a. – wird jetzt ausgebaut und modernisiert. Und zwar grösstenteils im laufenden Betrieb – bis auf eine kurze Schliessungsphase des ALDI-Marktes, des Hauptmieters des Objekts mit neuem 10-Jahresvertrag. Die Wiedereröffnung ist für Dezember 2021 vorgesehen.

Ergibt dann 3,2 Mio EUR für – um 100 TEUR auf – 280 TEUR Mieteinnahmen p.a.

und läge immer noch bei knapp 9% Rendite. Aber der Clou ist die Lage des Objekts: Berliner Speckgürtel, was die Beleihung eines solchen Objekts in einer Höhe – wie DEFAMA berichtet – über den „Investitionskosten“ ermöglichen sollte. Deshalb kein Verkauf, wenn auch nach den Baumassnahmen „das Fachmarktzentrum Löwenberg und aufgrund seiner Lage im Speckgürtel von Berlin nach dem Umbau zu einem hohen Kaufpreisfaktor veräußerbar(wäre). Dies ist gegenwärtig jedoch nicht beabsichtigt. Vielmehr strebt DEFAMA analog zum Vorgehen in Radeberg eine langfristige Refinanzierung des Objekts an und hat hierzu bereits ein indikatives Finanzierungsangebot erhalten, welches die Baukosten übersteigt.“