PAPENBURG (dpa-AFX) - Gegen den Protest des Betriebsrates steuert Deutschlands größter Schiffbaubetrieb, die Meyer-Werft an der Ems, den Abbau von 660 Stellen an. Das bekräftigten Geschäftsführer Jan Meyer und Personalchefin Anna Blumenberg am Montag für den Kreuzfahrtschiffbauer in Papenburg. Gleichzeitig bekundeten vor den Werfttoren mehr als Tausend Mitarbeiter ihren Unmut über den drohenden Verlust der Arbeit. Betriebsratschef Nico Bloem forderte Verhandlungen über eine Lösung ohne betriebsbedingte Kündigungen.

"Am Ende des Tages sind wir uns sehr wohl bewusst, dass es Einschnitte geben wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Aber dafür wollen wir auch etwas haben." Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach am Nachmittag in Papenburg mit den Meyer-Betriebsräten und -Vertrauensleuten.