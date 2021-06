HARMONY präsentiert neue Erkenntnisse bei chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) auf dem EHA2021 Virtual Congress

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - EHA2021 Abstract S143 (https://library.

Die HARMONY Alliance wird auf dem virtuellen Jahreskongress der European

Hematology Association (EHA2021 vom 9. bis 17. Juni 2021) neue Erkenntnisse zur

chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) vorstellen. Dr. Larry Mansouri vom

Karolinska Institutet wird einen mündlichen Vortrag halten und Dr. Thomas

Chatzikonstantinou von der European Research Initiative on CLL wird eine

Posterpräsentation halten.





Der klinische Verlauf der CLL ist sehr variabel. Einige Patienten werden nieeine Behandlung benötigen, während andere im Laufe der Zeit einenBehandlungsbedarf entwickeln werden. Auch aus genomischer Sicht ist dieErkrankung sehr heterogen. Eine begrenzte Anzahl von wiederkehrend mutiertenGenen wird bei mehr als 10 % der Patienten beobachtet, während Hunderte vonanderen Genen nur bei einem Bruchteil der Patienten mutiert gefunden wurden.Folglich müssen Tausende von Patienten untersucht werden, um belastbareErkenntnisse über die Rolle dieser Mutationen im Krankheitsverlauf zu erhalten.Die HARMONY Big Data Plattform(https://www.harmony-alliance.eu/bigdata-platform/big-data-platform) bietethervorragende Möglichkeiten, genau das zu tun.Mündliche Präsentation:Auf der EHA2021 wird Dr. Larry Mansouri vom Karolinska Institutet einenMündliche Präsentation: (https://library.ehaweb.org/eha/2021/eha2021-virtual-congress/324551/larry.mansouri.clinical.impact.of.recurrent.gene.mutations.in.chronic.html?f=listing%3D0%2Abrowseby%3D8%2Asortby%3D1%2Asearch%3Dharmony) Vortragüber die Ergebnisse einer HARMONY Forschungsprojekt (https://www.harmony-alliance.eu/projects/research-project/harnessing-big-data-to-predict-prognosis-in-chronic-lymphocytic-leukemia-2019) studie halten, die darauf abzielt, die klinischenAuswirkungen von rezidivierenden Genmutationen bei CLL zu bewerten. ProfessorRichard Rosenquist Brandell war der leitende Forscher in dieser Studie.Zentren in ganz Europa wurden gebeten, die zehn am häufigsten mutierten Gene beiCLL bei ihren Patienten zu sequenzieren. Das Interesse war fantastisch, so dass