BAKU (dpa-AFX) - Die enttäuschten Schweizer waren mit hängenden Köpfen längst vom Platz gegangen, als sich die Waliser um ihren Star Gareth Bale in einem Jubelkreis mit einem lauten "Come on" auf die nächsten Turnieraufgaben einstimmten. Das 1:1 (1:0) am Samstag in Baku fühlte sich für die Eidgenossen wie eine Niederlage an. Trotz deutlicher Überlegenheit und klarer Chancenvorteile verspielte das Team von Trainer Vladimir Petkovic im Duell mit dem Halbfinalisten von 2016 einen Topstart in die Fußball-Europameisterschaft und steht im zweiten Gruppenspiel gegen Auftaktsieger Italien am kommenden Mittwoch bereits unter Druck. "Wir probieren, uns so schnell wie möglich zu erholen und konzentrieren uns auf das nächste Spiel", sagte Petkovic.

Kieffer Moore rettete den erst in der Schlussphase aufkommenden Walisern mit seinem Ausgleichstor in der 74. Minute einen glücklichen Punkt. "Ich denke, wir haben viel Charakter gezeigt und hart gearbeitet", sagte Bale. "Ich bin stolz auf die Jungs."