Was der Senator Tom Carper und die Minsiterin Jenniefer M.Granholm damit zu tun haben? Und was der POTUS in den sozialen Medien als wichtigen Schritt für Amerikas führende Position in der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft feiert? Eigentlich ist es die Aufbruchstimmung, die vielleicht den Wasserstoffwerten weiteren Schwung geben wird. Dazu reichte ein griffiger Slogan, der die bestehende Aufbruchstimmung für Wasserstofflösungen verstärken sollte und auf H2-Förderung durch rechtliche Rahmenbedingungen und viel Cash hindeutet. Dazu ein ertses Gesetz zur Förderung grünen Wasserstoffs als Ouvertüre des „Mondprogramms“:



„Energy Earthshot“ könnte die Intialzündung sein. US-Ministerin Jennifer M. Granholm fasst es in Worte:

„In einer Dekade wird/soll es 1 KG Wasserstoff zu 1,00 USD geben“ – das wäre der wirtschaftliche Durchbruch. Auch ohne Umweltgesetzgebung wäre damit Wasserstoff konkurrenzfähig zu den fossilen Energieträgern, dazu noch die „CO2-Ersparnisse“-verbrieft als Zusatzertrag. So wären die 200 Mrd USD von Morgan Stanley Nachfragevolumen für Wasserstofftechnologien wahrscheinlich noch zu niedrig gegriffen. Dazu der Gesetzesvorschlag des Senators Tom Carper, u.a. Chairman des „Senate Committee on Environment and Public Works“: The Clean H2 Production Act.

DAS WETTRENNEN DER STAATEN UM DIE WASSERSTOFFINDUSTRIE MIT VIELEN ZUKUNFTSARBEITSPLÄTZEN IST IN DER HEISSEN PHASE.

Wird der gesamten Branche nochmals einen kräftigen Schub geben können. Und wer werden die Gewinner sein? Auf jeden Fall diem Unternehmen, die in den USA produzieren, ihren Sitz haben oder Standorte besitzen.

Eher auf der Verliererseite, zumindest wenn es um die amerikanischen Töpfe geht, eine Nel, Everfuel und andere europäische, kleinere PurePlayer ohne weltweite Konzernniederlassungen. Linde oder Air Liquidede werdne durchaus ihre bereits grossen „Fussabdrücke in den USA“ für eine Programnmteilnahme nutzen können. So feiert beispielsweise Bloom Eenrgy – amerikansiches Urgewächs – mit Air Liquide’s US-Tochter und Senator Tom Carper, dem Initiator des Clean H2 Production Act,: „We are honored to work with @SenatorCarper,@airliquidegroup, and @FCHEA_News to promote a renewable energy economy by boosting clean #hydrogen production with the Clean H2 Production“ (Tweet Bloom Energy official account, 11.06.2021)