Core One Labs steht kurz vor provisorischem Patentschutz für seine Psilocybin-Biosynthese

Vancouver, British Columbia, Kanada - 12. Juni 2021 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“) – eine Firma, die eines von nur wenigen Labors mit einer von Health Canada gewährten Sonderlizenz („Controlled Drugs and Substances Dealer“) betreibt – angekündigt hat, dass sie sich in der Endphase der provisorischen Patentanmeldung für den Schutz seines proprietären Systems zur biosynthetischen Herstellung von Psilocybin befindet. Die Fertigstellung der Antragsunterlagen wird in den kommenden Tagen erwartet; dann wird die provisorische Patentanmeldung beim Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office) eingereicht.