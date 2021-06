Börsenerfolg mit Varta, Plug Power und dem BVB

Liebe Leser,

wir können aktuell auf ein erfolgreiches Börsenjahr zurückblicken. Mit Glück hat das allerdings wenig zu tun. Unser Team verfügt über 25 Jahre Börsenerfahrung. Mit unserer antizyklischen Vola-Strategie konnten wir nach der Corona Krise enorme Gewinne einfahren, da wir das Gegenteil von dem taten, was Crashpropheten empfahlen.

Seitdem wir 2018 unseren Börsendienst ins Leben gerufen haben, sind uns 97,5 Prozent unserer Kunden treu geblieben. Besonders unsere Hot List Trades waren in diesem Jahr sehr erfolgreich. Bespiele gefällig? Mit der Deutschen Wohnen, Fraport und Westwing lagen wir goldrichtig. Unsere 26 vergangenen Dax-Trades waren erfolgreich. Der Varta Inliner kam zu 10 Euro zurück und war damit ein Verdreifacher. Bei Hugo Boss sprangen wir früh auf den Zug auf und unser Turbo Bull ist mittlerweile ein Verfünffacher!!! Lediglich 2 Inliner wurden ausgeknockt. Aber auch hier zeigt sich unsere Philosophie. Wir sichern unsere Depots intelligent ab. Jagd der Dax von einem Rekord zum Nächsten, so kaufen wir günstig Absicherungen in Form von Turbo Bears, Discount-Puts, klassischen Puts und Inlinern. Daher gilt bei uns das Prinzip des doppelten Bodens bei der Geldanlage.