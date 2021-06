Die EZB hat auf ihrer Sitzung am 10. Juni das »Problem« des Tapering lediglich in die Zukunft verschoben.

11.06.2021 - Die EZB hat auf ihrer Sitzung am 10. Juni beschlossen, die Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP bis zum Ende des 3. Quartals in einem »erheblich höheren« Umfang fortzusetzen, als während der ersten Monate des Jahres. Unserer Ansicht nach sollte mit dieser Entscheidung unbedingt der Eindruck vermieden werden, die Geldpolitik könnte weniger expansiv werden. Die Währungshüter haben das »Problem« des Tapering damit jedoch lediglich in die Zukunft verschoben. Im September werden das konjunkturelle Umfeld und die stark gestiegene Inflationsrate eine Fortführung der PEPP-Käufe mit erhöhtem Volumen nicht mehr rechtfertigen. Wir gehen daher davon aus, dass die EZB ihre Anleihenkäufe ab dem Herbst erkennbar reduzieren und das PEPP nicht über den März 2022 hinaus verlängert wird. Wir halten es daher für fraglich, ob die EZB den aktuellen Rahmen bei den PEPP-Käufen (1.850 Mrd. EUR) am Ende ausschöpft. Wir rechnen unverändert mit der ersten Zinsanhebung im Jahr 2023.

Die wichtigsten Ergebnisse

Die EZB sieht weiterhin die Notwendigkeit einer äusserst akkommodierenden geldpolitischen Ausrichtung und wird die Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP daher bis zum Ende des 3. Quartals in einem »erheblich höheren« Umfang fortsetzen, als während der ersten Monate des Jahres. Die Wachstums- und die Inflationsprognose für das laufende und das nächste Jahr wurden gegenüber den März-Projektionen teils spürbar angehoben. So wird für 2021 ein BIP-Zuwachs von 4,6% prognostiziert (zuvor 4,0%) und für 2022 wird ein Plus von 4,7% erwartet (zuvor 4,1%). Die Inflationsrate soll in diesem Jahr nun bei 1,9% liegen (zuvor 1,5%), 2022 wird mit 1,5% gerechnet (zuvor 1,2%).