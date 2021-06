65 Prozent erwarten, dass Anleger zunehmend in Micro- und Small-Caps investieren werden

59 Prozent der Anleger geben an, dass die geringe Korrelation mit Large-Caps als zunehmend attraktiv und als Vorteil angesehen werde

Einer neuen Umfrage* zufolge werden Micro- und Small-Caps in den kommenden sechs Monaten Mid- und Large-Caps übertreffen. Das gaben zumindest 65 Prozent der befragten Vermögensverwalter, Fondsmanagern und andere institutionelle Anleger in Deutschland an, die zusammen ein Kundenvermögen von 95 Milliarden US-Dollar verwalten.

Die Ergebnisse stammen von MBH Corporation plc, einer diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und der Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX notiert ist und erfolgreiche, gut etablierte Kleinst- und Kleinunternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren akquiriert.

Umfrage ergab auch, dass 91 Prozent der professionellen Anleger in Deutschland die Aktien von Kleinst- und Kleinunternehmen (Micro- und Small-Caps) derzeit als attraktive Anlagemöglichkeit betrachten. In den nächsten 12 Monaten erwarten 65 Prozent, dass Anleger ihr Aktienengagement in diesen Sektoren ausbauen werden. Über ein Viertel geht davon aus, dass sie ihre Investitionen deutlich erhöhen werden, während lediglich 3 Prozent prognostizieren, dass Anleger ihre Investitionen in Micro- und Small -Caps reduzieren werden.

Umfrage hat ergeben, dass Micro- und Small-Caps aufgrund ihrer geringen Korrelation mit den Large-Caps so attraktiv sind. Im aktuellen Marktumfeld halten 59 Prozent der in Deutschland ansässigen professionellen Anleger dies für ein zunehmend attraktives Merkmal. 25 Prozent erwarten, dass Micro-Caps im Laufe der kommenden drei Jahre sogar noch weniger mit Large-Caps korrelieren werden. 31 Prozent prognostizieren jedoch, dass sie sich stärker angleichen werden.

Umfragen der MBH Corporation haben ergeben, dass sich das durchschnittliche Wachstum von zehn beliebten Micro-Cap-Indizes im Zeitraum von 12 Monaten bis zum 26. März 2021 auf 90,89 Prozent belief. Die entsprechenden Zahlen für das durchschnittliche Wachstum von zehn führenden Small-Cap-, fünf Mid-Cap- und fünf Large-Cap-Indizes betrug hingegen 73,78 Prozent, 57,58 Prozent bzw. 45,03 Prozent.