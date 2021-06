Im Mai bewegten sich die Aktienmärkte seitwärts. Positive Wirtschaftserwartungen wurden durch weiter steigende Inflationserwartungen ausgewogen

Bei den Branchen konnten sich wieder die sogenannten Value Segmente am besten entwickeln, Finanz-, Rohstoff und Industrietitel lagen vorne, die Wachstumswerte aus dem Technologiesegment verzeichneten ein Minus. Die Zinsniveaus bewegten sich kaum, Staatsanleihen tendierten entsprechend seitwärts, Anleihen mit höherem Kreditrisiko konnten im Gegensatz zulegen.

Gold notierte fest, auch die anderen Rohstoffe entwickelten sich überwiegend positiv, der EUR verteuerte sich gegenüber dem USO deutlich.

In der Gesamtschau sind die Anleger grundsätzlich positiv gestimmt, zeigen aber aufgrund des Inflationsthemas etwas Zurückhaltung. Der Anfang vom Ende der lockeren Geldpolitik steht im Raum, es wird darüber spekuliert, wann die Notenbanken damit beginnen, über eine Rückführung ihrer Interventionen zu sprechen. Dies muss nicht notwendigerweise zu einem Rückschlag an den Kapitalmärkten führen, je nachdem, wie sich die zugrundeliegende Wirtschaft und vor allem die Zinsniveaus entwickeln. In der Zwischenzeit werden alle neue Wirtschaftsstatistiken kritisch beurteilt, insbesondere auf Anzeichen anziehender Preise wird dabei geachtet. In diesem Zusammenhang mehren sich die Stimmen, dass die jüngsten Entwicklungen vornehmlich vorrübergehender Natur sind und längerfristige Indikatoren keine Überhitzung andeuten. Dies mag der Grund sein, weshalb die Anleihenmärkte, trotz der anziehenden Inflationserwartungen, grundsätzlich stabil sind und die Zinsniveaus seit Ende Februar korrigieren.

Im Ausblick dürfte sich für die nächste Zeit eine ausgewogene Grundausrichtung auszahlen, der Fokus sollte sich von den Marktsegmenten eine Ebene tiefer auf die einzelnen Titel und Emittenten verschieben. Wir setzen in unseren Portfolios weiter auf Qualität und auf solche Unternehmen, welche unter verschiedensten Marktbedingungen gutes Wachstum generieren können.

Lesen Sie hier den vollständigen Marktbericht Mai 2021.